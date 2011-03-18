Цены на презервативы вырастут на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Британский бренд контрацептивов и интимных товаров Durex готовится к повышению цен. Об этом сообщил глава корпорации Karex Bhd Го Миа Киат в интервью агентству Bloomberg. Новость опубликовали в ТАСС.

Малайзийская корпорация изготавливает презервативы для известных во всем мире брендов: Durex, One и Carex. Глава компании готовится повышать цены на 30% из-за ограничения поставок на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Мы находимся в процессе согласования цен с большинством наших клиентов, и это, безусловно, одна из самых масштабных ценовых корректировок, которую мы проводили за очень долгое время. Го Миа Киат, глава корпорации Karex Bhd

Уточняется, что из-за увеличения стоимости представители корпорации не ожидают снижение спроса на продукцию.

