На Зеленогорской улице появится ветеринарная клиника площадью 1,8 тыс. квадратных метров

В Выборгском районе Петербурга планируется расширение ветеринарной станции, которая расположена на Зеленогорской улице. К 2027 году на примыкающей территории построят еще одно двухэтажное здание, пишет 29 апреля Neva.Today.

Конкурс на выполнение работ разместило ГБУ "Петербургская горветстанция". Начальная стоимость контракта составляет 117,4 млн рублей. Сметную документацию строительства уже разработало ООО "Атриум". Площадь клиники будет 1,8 тыс. квадратных метров, численность персонала в наибольшей смене – до 10 человек.

Подрядчик должен возвести ветклинику "под ключ": стартуют работы со сноса зеленых насаждений, с устройства стройплощадки и котлована, укладки кровли. В конце проведут пусконаладочные работы и благоустройство.

Ранее ветеринары напомнили, как правильно заботиться о питомцах.

Фото: Piter.TV