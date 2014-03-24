От прививок до чекапов: ветеринары напомнили, как правильно заботиться о питомцах

Ключевую роль в сохранении здоровья питомца играет не только врач, но и владелец.

Каждую последнюю субботу апреля во всём мире отмечают Международный день ветеринарного врача. Это праздник специалистов, которые оказывают ежедневную помощь животным – от плановых осмотров и вакцинации до сложных операций и экстренной помощи. Их работа требует не только профессиональных знаний, но и огромной выдержки, ведь речь идёт о пациентах, которые не могут рассказать, что именно их беспокоит.

Ключевую роль в сохранении здоровья питомца играет не только врач, но и владелец. От его внимательности, готовности проходить регулярные обследования и соблюдения рекомендаций зависит очень многое. О том, какие меры действительно помогают сохранить здоровье домашних животных, какие ошибки чаще всего допускают владельцы и с какими ситуациями сталкиваются ветеринары в своей практике, рассказали специалисты Артём Журавков и Евгений Любовенко.

Основа здоровья – профилактика

По словам Артёма Журавкова, для кошек и собак существует базовая универсальная схема профилактики, прежде всего – в вопросе вакцинации.

Щенков и котят прививают дважды: в два и три месяца, при этом во вторую вакцинацию добавляется прививка от бешенства. В дальнейшем животных необходимо вакцинировать ежегодно. Это по сути универсальная схема. Артём Журавков, ветеринар

Евгений Любовенко отмечает, что единого универсального чек–листа всё же не существует, поскольку рекомендации зависят от возраста, вида и породы животного. Однако в первый год жизни питомцу требуется особенно пристальное наблюдение.

Для большинства котят и щенков в первый год жизни необходимо посетить ветеринарную клинику 4–6 раз, чтобы пройти курс вакцин, кастрацию. Евгений Любовенко, ветеринар

Для взрослых животных специалист рекомендует два обязательных визита в год: один – для вакцинации, второй – для комплексного обследования.

1 раз в год проводится вакцинация, а также чекап и диспансеризация: анализы крови, УЗИ брюшной полости и общий анализ мочи. Евгений Любовенко, ветеринар

Симптомы, которые нельзя считать "нормой"

Ветеринары сходятся во мнении: многие тревожные сигналы владельцы попросту не воспринимают всерьёз. Артём Журавков говорит, что одна из самых распространённых проблем – недооценка лишнего веса у питомцев. По его словам, владельцам часто кажется, что полнота – это безобидно, хотя на деле ожирение напрямую влияет на здоровье. Отдельно он выделяет собак и кошек брахицефальных пород, чьё затруднённое дыхание нередко воспринимается как обычная особенность.

Им трудно дышать, но владельцы живут с этим годами. Хрипы, храпы, хрюканье, открытая пасть – всё это видно, но владелец бездействует. Артём Журавков, ветеринар

Евгений Любовенко также обращает внимание на симптомы, которые часто остаются без должного внимания: ожирение, зуд, периодическая голодная рвота у кошек и собак, рвота шерстью у кошек, утомляемость и одышка у собак.

Ошибки, которых можно избежать

Главная проблема, по мнению специалистов, – недостаточная осведомлённость владельцев. Артём Журавков считает, что многие люди заводят животное, не изучив даже базовую информацию о породе и её особенностях.

Каждый питомец имеет свои породные особенности, предрасположенность к тем или иным проблемам, особенности содержания и кормления. Но люди часто этого не хотят знать и понимать. Артём Журавков, ветеринар

Евгений Любовенко добавляет, что нередко владельцы нарушают график обработки от паразитов, а также допускают ошибки в питании.

Подкармливание вредной пищей, избыточное количество лакомств, перекорм – это одна из самых частых проблем. Евгений Любовенко, ветеринар

Истории из практики: сложные и неожиданные

Работа ветеринара редко бывает предсказуемой. За каждым случаем – отдельная история. Артём Журавков, работающий хирургом, признаётся, что в его практике чаще встречаются тяжёлые ситуации: травмы, переломы, вывихи, извлечение инородных тел. Один из наиболее необычных случаев – собака, проглотившая гвозди.

Был французский бульдог, который съел 24 гвоздя. Доставали с помощью эндоскопа. Запомнился и случай с другой собакой, которую привезли через 2 часа после прогулки с симптомами наркотического опьянения. Владелец сказал, что она подобрала что-то в парке. Артём Журавков, ветеринар

Евгений Любовенко подчёркивает, что ветеринарная медицина – это не только работа с болезнями, но и столкновение с человеческими обстоятельствами. Он вспоминает два тяжёлых случая: подростка–добермана с кишечной непроходимостью, которому срочно требовалась операция, и котёнка в критическом состоянии с панлейкопенией, которого пришлось стабилизировать ночью. Эти истории, по словам врача, стали для него напоминанием о том, насколько сложной и многослойной может быть работа ветеринара – и с медицинской, и с эмоциональной точки зрения.

Ответственность – прежде всего

Оба специалиста уверены: решение завести питомца должно быть осознанным. Артём Журавков напоминает, что животные полностью зависят от человека.

Животные – как дети. Мы в ответе за тех, кого приручили. Артём Журавков, ветеринар

Евгений Любовенко подчёркивает, что домашний питомец – это не спонтанная покупка, а серьёзное обязательство.

Домашние питомцы – это роскошь и огромная ответственность. Не покупайте питомцев на Авито и прочих puppy–фермах. Евгений Любовенко, ветеринар

Международный день ветеринарного врача – это повод не только поздравить специалистов, но и напомнить себе: здоровье питомца начинается не в кабинете врача, а дома – с заботы, внимания и ответственности.

Фото: Freepik