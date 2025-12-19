По его словам, Москва не слышала из Дели каких-то заявлений на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти. Об этом он заявил журналистам.

По словам Пескова, Москва не слышала из Дели каких-то заявлений на этот счет. Он подчеркнул .что в Кремле внимательно отслеживают новости на этот счет. Также Песков добавил, что Россия намерена дальше развивать сотрудничество с Индией. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти.

Мы с уважением относимся к двусторонним, американо-индийским отношениям. Не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что в Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК