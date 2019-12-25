Опрос проведен 15 февраля 2026 года при участии 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.

Свыше половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза и считают, что такого процесса можно было избежать. Такие сведения журналистам представил Аналитический центр ВЦИОМ по результатам социологического опроса, приуроченного к 35-летию референдума о сохранении СССР. Эксперты объяснили, что о распаде государства жалеют 79 процентов представителей "Поколения оттепели" (1947 год рождения и старше) и 78 процентов "Поколения застоя" (1948-1967 годов рождения). Среди "Поколения цифры" (2001 год и моложе) этот показатель составляет всего 33 процента.

Аналитики уточнили, что если бы референдум о сохранении СССР проходил в настоящее время, то две трети опрошенных граждан проголосовали бы "за". Сторонники Советского Союза в качестве аргументов чаще всего называют образ великой державы (30 процентов), социальную справедливость и стабильность (26 процентов), а также личные воспоминания о молодости (26 процентов). Противники же возврата к такому прошлому указывают на необратимость исторических изменений (24 процентов) и разницу в культурах и национальностях (21 процентов).

