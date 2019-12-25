Почти 55% россиян выступили против легализации онлайн-казино

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Более половины россиян выступили против легализации онлайн-казино в стране. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов скорее не одобряют легализацию онлайн-казино в России. При этом 30% опрошенных поддерживают инициативу. Еще 15% затруднились с ответом. В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Основным аргументом среди сторонников легализации онлайн-казино называют ожидаемый экономический эффект. Речь идет о пополнении бюджета. Некоторые из респондентов полагают, что инициатива повысит прозрачность рынка и позволит установить государственный контроль над отраслью. Противники онлайн-казино опасаются роста зависимости среди населения.

Ранее мы сообщали, что Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России.

