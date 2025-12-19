Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Ведомство предлагает снять запрет при соблюдении ряда условий.

Мининстерство финансов предложило легализовать онлайн-казино в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы ведомства Антона Силуанова.

Отмечается, что глава Минфина предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в стране. Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым моментом должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением главы государства по предложению кабмина.

Ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. Силуанов отметил, что данная инициатива может принести федеральному бюджету около 100 млрд рублей в год.

Отметим, что на сегодняшний день онлайн-казино в России запрещены. Легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы.

