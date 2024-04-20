Минфин планирует активнее использовать ИИ в бюджетном процессе

Антон Силуанов рассказал о том, как технологии помогают в работе правительства.

Российское министерство по финансам ожидает большего внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетный процесс страны, однако пока что нейросети используются чиновниками в качестве "экономист первой категории". Соответствующее заявление сделал аудитории в рамках выступления на X международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего" глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Силуанов. Эксперт объяснил слушателям, что Минфин стал первым, кто смог внедрить у себя в работу ИИ.

На самом деле, конечно, мы ждем большего внедрения искусственного интеллекта в бюджетный процесс. Уверен, что за этим будущее - так это и будет. Пока мы его используем как хорошего экономиста первой категории. Антон Силуанов, глава Минфина России

Антон Силуанов добавил, что сейчас искусственный интеллект считает альтернативные объемы, доходы государственного бюджета, используя имеющиеся методики, а также помогает людям правильно формировать заявки на получение бюджетных ассигнований.

Силуанов: время углеводородного сырья уходит.

Фото и видео: Вконтакте / Финансовый университет при Правительстве РФ