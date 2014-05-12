Силуанов: время углеводородного сырья уходит

Глава Минфина России напомнил о важности переориентации экономики согласно развитию современных технологий.

Время углеводородного сырья для России уходит, поэтому федеральному правительству и отечественному производству надо готовиться переходить на новые виды "двигателей" экономической системы. Соответствующее заявление сделал аудитории в рамках выступления на X международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего" российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник заметил, что сейчас в мире появляется все больше технологий, которые не требуют для своей работы данного вида энергетического ресурса. Несмотря на это, еще некоторое время углеводороды будут актуальны, но сейчас важно также ориентироваться на среднюю и долгосрочную перспективу развития отрасли.

И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается. Антон Силуанов, глава Минфина России

Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году.

Фото и видео: Вконтакте / Финансовый университет при Правительстве РФ