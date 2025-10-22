По его словам, проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат. Силуанов отметил, что отдельным категориям бюджетников зарплата будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. Глава Минфина уточнил, что в 2026 году этот показатель составит 7,6%.

Также Силуанов добавил, что выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за 2025 год. Речь идет об индексации на уровне 6,8%. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам повысят на 7,6%. Кроме того, промежуточный минимум вырастет до 18 939 рублей.

Видео: Дума ТВ