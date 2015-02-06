Силуанов назвал причину укрепления рубля

По его словам, укрепление рубля превзошло плановые прогнозы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал причину укрепления российского рубля. Об этом он рассказал на выступлении в Госдуме.

По словам Силуанова, укрепление рубля превзошло плановые прогнозы ведомства. Он подчеркнул, что это связано с более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка РФ. Глава Минфина уточнил, что в России снизился импорт, а при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться.

Также Силуанов отметил, что укрепление курса привело к соответствующим последствиям для экономики, в том числе в части доходов бюджета. По последним данным ЦБ РФ, курс доллара опустился до 79,95 рубля. Курс евро также упал до 92,68 рубля.

Ранее мы сообщали, что отдых в Турции для россиян за четыре года подорожал на 218%.

Фото: pxhere.com