Реальная стоимость поездки в Турцию за вычетом стоимости перелета в августе 2025 года составила 63 тысячи рублей.

Отдых в Турции для россиян за четыре года подорожал на 218%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитно-рейтингового агентства АКРА со ссылкой на Росстат.

По данным аналитиков, данный прирост оказался более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Отмечается, что агрегированный индекс потребительских цен (ИПЦ) на все товары и услуги увеличился на 42%. Это превысило прирост предыдущих сопоставимых периодов.

Аналитики отметили, что реальная стоимость поездки в Турцию за вычетом стоимости перелета в августе 2025 года составила 63 тысячи рублей. Дополнительными важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США и сокращение доступных для путешествия россиян направлений.

Ранее мы сообщали, что на ноябрьские праздники треть туристов выбрали Петербург и Ленобласть для отдыха.

Фото: pxhere.com