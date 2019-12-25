На ноябрьские праздники треть туристов выбрали Петербург и Ленобласть для отдыха

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли первое место среди внутренних туристических направлений на ноябрьские праздники. По данным сервиса "Яндекс Путешествия", здесь планируют отдых 33% туристов.

Стоимость проживания в апартаментах и отелях в Санкт-Петербурге снизилась на 2%, в Москве — на 4%. Информация основана на ранних бронированиях, сделанных более чем за месяц до даты заезда. В пятерку популярных направлений также вошли Москва и Московская область (17%), Республика Карелия (8%), Краснодарский край (7%) и Псковская область (6%).

Летом 2025 года спрос на поездки в Санкт-Петербург увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ассоциации туроператоров России, 61% въездного туристического потока составили путешественники из Китая. Многие иностранные туристы включают в один маршрут сразу Санкт-Петербург и Москву.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Ленинградской области объем предложения посуточных квартир вырос на 23%. При этом спрос на аренду загородных домов увеличился на 45% год к году.

Ранее Ленобласть предложила построить развязку для удобного доступа к ВСМ.

Фото: Piter.TV