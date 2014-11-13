Ленобласть предложила построить развязку для удобного доступа к ВСМ

Губернатор Дрозденко заявил о мерах поддержки проекта ВСМ в Ленобласти.

Ленинградская область направит предложения в итоговый протокол стратегической сессии правительства РФ по ускорению реализации проекта высокоскоростной магистрали, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион направит в итоговый протокол ряд предложений. В частности, речь идет о строительстве транспортной развязки на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в месте пересечения с автодорогой Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга. По мнению губернатора, "так не только Ленинградская, но и Псковская области смогут дополнительно развивать пассажиропоток, туризм и сами территории".

Еще одно предложение касается компенсации расходов на содержание региональных дорог, которые будут использоваться для перевозки строительных материалов к объектам ВСМ. По словам Дрозденко, "поток стройматериалов для ВСМ пойдет именно по региональным трассам".

Кроме того, регион предлагает распространить действие системы "Платон" на транзитные региональные трассы. По словам губернатора, "большегрузы сейчас "проскальзывают" мимо компенсационных платежей".

Фото: пресс-служба АО "РЖД"