Поезд ВСМ Москва – Петербург захотели переименовать

Его решат через голосование.

Для первого российского высокоскоростного поезда, который будет курсировать по линии Москва — Санкт-Петербург, готовят новое название. Источники РБК сообщили, что рабочий вариант "Белый кречет" не сохранится, и окончательное имя определят позднее, возможно с помощью общественного голосования.

По данным собеседников издания, в числе обсуждаемых названий фигурируют "Луч", "Сапсан-2" и "Сапсан-400". Отмечается, что прежний вариант сочли неудачным, так как в природе белый кречет летает медленнее сапсана, который считается самой быстрой птицей.

Вице-премьер Виталий Савельев подтвердил, что выбор имени для нового состава проходит с участием специалистов по брендингу. По его словам, рассматривается формат опроса, где россияне смогут повлиять на окончательное решение. Савельев подчеркнул, что название должно ассоциироваться с Россией и быть легко воспринимаемым.

В инфоцентре ВСМ уточнили, что "Белый кречет" никогда не утверждался официально и был лишь предварительным вариантом. Представители "Синара" переадресовали запрос в инфоцентр, а в РЖД отказались комментировать ситуацию.

Ранее мы сообщили о том, что сварка рельсов в Петербурге для ВСМ начнётся 10 сентября.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"