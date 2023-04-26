Сварка рельсов в Петербурге для ВСМ начнётся 10 сентября

В пресс-службе РЖД подробнее рассказали о технологиях уникальной сварки.

Сварка рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется 10 сентября на рельсосварочном предприятии №1 в Северной столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Уникальные рельсы марки ДТ350ВС400, произведенные компанией "Евраз" по заказу РЖД, будут свариваться в единые плети длиной 800 метров. Исходная длина рельсов при выходе с прокатного станка составляет 100 метров. Для создания максимально комфортной поездки требуется минимизация количества стыковых соединений. Важно обеспечить непрерывность катания колеса поезда, пояснили в пресс-службе РЖД.

Для реализации проекта ВСМ были разработаны не только специальные рельсы, но и уникальные требования к режимам сварки. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и "Евраза" создали технологию, призванную обеспечить достаточную надежность сварных соединений для высокоскоростного движения.

Рельсосварочное предприятие №1, входящее в группу "Синара", обладает необходимым оборудованием и expertise для выполнения этих высокотехнологичных работ. Сварка рельсов в длинные плети является ключевым этапом подготовки инфраструктуры для будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет две столицы.

Фото: Piter.TV