Новый гибридный поезд ДП2Д впервые протестировали на непростом маршруте в Петербурге

Октябрьская железная дорога провела первые испытания нового гибридного поезда ДП2Д на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала. Как сообщила пресс-служба, тестовый рейс включал участки как с электрифицированными, так и с неэлектрифицированными путями.
Особенностью нового подвижного состава является возможность работы на неэлектрифицированных участках под тепловозной тягой. Состав состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда, построенных на заводах Трансмашхолдинга.
Ключевой инженерной особенностью ДП2Д является система "тяни-толкай", которая позволяет избежать смены локомотива при движении в обратном направлении. Функции управления поездом полностью дублированы в кабине тепловоза и головном вагоне электропоезда.
Специалисты проверили работу нового состава в реальных условиях эксплуатации. После завершения испытаний на маршруте Петербург-Сортавала поезд отправился на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинку для окончательных испытаний и сертификации.
Внедрение гибридных поездов ДП2Д позволит организовать бесперебойное сообщение на маршрутах со смешанной инфраструктурой без необходимости пересадки пассажиров и сокращения времени в пути.
Ранее Piter.TV сообщал, что за 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров.
Видео: Telegram-канал СПб-Главный
