Новый гибридный поезд ДП2Д впервые протестировали на непростом маршруте в Петербурге

Новое инженерное решение позволяет не менять локомотив для движения в обратном направлении.

Октябрьская железная дорога провела первые испытания нового гибридного поезда ДП2Д на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала. Как сообщила пресс-служба, тестовый рейс включал участки как с электрифицированными, так и с неэлектрифицированными путями.

Особенностью нового подвижного состава является возможность работы на неэлектрифицированных участках под тепловозной тягой. Состав состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда, построенных на заводах Трансмашхолдинга.

Ключевой инженерной особенностью ДП2Д является система "тяни-толкай", которая позволяет избежать смены локомотива при движении в обратном направлении. Функции управления поездом полностью дублированы в кабине тепловоза и головном вагоне электропоезда.

Специалисты проверили работу нового состава в реальных условиях эксплуатации. После завершения испытаний на маршруте Петербург-Сортавала поезд отправился на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинку для окончательных испытаний и сертификации.

Внедрение гибридных поездов ДП2Д позволит организовать бесперебойное сообщение на маршрутах со смешанной инфраструктурой без необходимости пересадки пассажиров и сокращения времени в пути.

