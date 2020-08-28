  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров
Сегодня, 13:30
143
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров

0 0

Чаще всего пассажиры ездят на "Ласточке" с Финляндского вокзала в Выборг.

За 10 лет электропоезда "Ласточка" перевезли по дорогам Октябрьской железной дороги (ОЖД) 132 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

"Ласточки" перевезли 32 млн пассажиров по направлениям:

1. Финляндский вокзал – Выборг: 41,4 млн

2. Балтийский вокзал – Ораниенбаум-1 – Калище: 36,8 млн пассажиров

3. Московский вокзал – Тосно – Великий Новгород: 25,6 млн пассажиров

4. Балтийский вокзал – Луга-1: 13 млн пассажиров

5. Финляндский вокзал – Кузнечное – Сосново: 4,5 млн пассажиров

6. Финляндский вокзал – Мельничный Ручей: 4,3 млн пассажиров

7. Московский вокзал – Волховстрой: 3,9 млн пассажиров

8. Балтийский вокзал – Гатчина: 1,5 млн пассажиров

9. Ладожский вокзал – Тихвин: 0,7 млн пассажиров

Инфографика: Telegram/ АО "СЗППК"

За эти годы "Ласточка" стала неотъемлемой частью пригородных маршрутов.

Ранее стало известно, что в Петербурге планируют добавить электрички в единый проездной билет.

Главное фото: Telegram/ СПб-Главный

Теги: ласточка, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии