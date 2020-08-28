За 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров

За 10 лет электропоезда "Ласточка" перевезли по дорогам Октябрьской железной дороги (ОЖД) 132 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.
"Ласточки" перевезли 32 млн пассажиров по направлениям:
1. Финляндский вокзал – Выборг: 41,4 млн
2. Балтийский вокзал – Ораниенбаум-1 – Калище: 36,8 млн пассажиров
3. Московский вокзал – Тосно – Великий Новгород: 25,6 млн пассажиров
4. Балтийский вокзал – Луга-1: 13 млн пассажиров
5. Финляндский вокзал – Кузнечное – Сосново: 4,5 млн пассажиров
6. Финляндский вокзал – Мельничный Ручей: 4,3 млн пассажиров
7. Московский вокзал – Волховстрой: 3,9 млн пассажиров
8. Балтийский вокзал – Гатчина: 1,5 млн пассажиров
9. Ладожский вокзал – Тихвин: 0,7 млн пассажиров
За эти годы "Ласточка" стала неотъемлемой частью пригородных маршрутов.
