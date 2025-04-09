После смерти пассажира от гастроэнтерита на лайнере Ambition ввели карантин

Пассажиров лайнера Ambition поместили на карантин у берегов Франции. Там зафиксировали вспышку гастроэнтерита, уже установлено 49 случаев. Известно о смерти одного человека. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Ambassador Cruise Line.

На данный момент на борту находятся 1,7 тыс. человек. Среди заболевших – пассажиры и члены экипажа. Всем, у кого проявляются симптомы, оказывают медицинскую помощь. Судно отправилось в рейс из Шотландии 6 мая и с остановками в Белфасте, Ливерпуле и Бресте прибыло в Бордо. Врачи исключили связь с хантавирусом, пока ожидаются результаты анализов на норовирус.

Отметим, что гастроэнтерит – это воспаление слизистых желудка и кишечника. Чаще всего его провоцируют инфекции: вирусные, бактериальные и протозойные. Серди симптомов: тошнота, рвота, диарея и повышение температуры тела.

Ранее сообщалось, что угрозы эпидемии хантавируса в России нет.

