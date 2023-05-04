В Петербурге планируют добавить электрички в единый проездной билет

Смольный запросил 800 млн руб чтобы включить электрички в проездной с 2026 года.

Комитет по транспорту Петербурга предложил включить поездки на электричках в единый проездной билет. Для реализации проекта на 2026 год запрошено финансирование в размере 800 млн руб.

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность распространения действия единого проездного билета на поездки в пригородных электричках. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту на предварительных бюджетных слушаниях.

Чтобы сохранить для пассажиров неизменную стоимость проездного, комитет запросил на 2026 год 800 млн руб. Средства планируется направить на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков.

Проект должен обеспечить единый тариф для поездок как в городском транспорте, так и в пригородных поездах. Решение о выделении средств будет рассмотрено в рамках формирования бюджета на 2026 год.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"