Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу гитары в электричке

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу гитары в электричке до станции Ораниенбаум-1. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 30 марта.

В дежурную часть обратился 33-летний местный житель, заявивший о похищении его музыкального инструмента. Преступление совершила 38-летняя женщина из Ломоносова. Было установлено, что потерпевший вышел из поезда на станции Мартышкино, а гитару забыл в вагоне. Тогда злоумышленница и присвоила себе ее.

Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении похитительницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ладожском вокзале задержали мужчину, который находился в розыске за кражу.

