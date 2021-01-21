На Ладожском вокзале задержали мужчину, который находился в розыске за кражу
Сегодня, 11:48
Транспортные полицейские Петербурга задержали на Ладожском вокзале мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 30 марта, злоумышленника 25 лет поймали на перроне при убытии поезда в Тюмень. Житель Ленинградской области уклонился от неявки в судебные органы за совершение преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). 

Молодого человека поместили в камеру для административно задержанных лиц, все сведения переданы инициатору розыска. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали в Калининском районе разыскиваемого за наркотики мигранта. Он пришел в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел на Лабораторном проспекте, чтобы оформить необходимые документы. Сотрудники учреждения воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

