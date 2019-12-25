Росгвардейцы задержали в Калининском районе разыскиваемого за наркотики мигранта

Росгвардейцы Калининского района задержали иностранца, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 марта 46-летний мужчина пришел в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел на Лабораторном проспекте, чтобы оформить необходимые документы. В ходе проверки было установлено, что мигранта разыскивают с июля прошлого года за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта на территории его родины. Сотрудники учреждения воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

Правонарушителя увезли в 21-й отдел полиции. О местонахождении задержанного уже сообщили инициатору розыска.

Фото: пресс-служба Росгвардии