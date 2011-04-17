  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Балтийском вокзале задержали подозреваемого в угоне машины
Сегодня, 15:33
200
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Балтийском вокзале задержали подозреваемого в угоне машины

0 0

Фигуранта доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Балтийском вокзале молодого человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 4 марта. 

Установлено, что 21-летний житель Пскова скрывался от правоохранителей за совершение преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). 

Фигуранта доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска. 

Если Вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить о них по "телефону доверия", входящему в систему "горячей линии" МВД России: 8 (800) 200-16-02. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что угонщик мотоцикла с Маршала Блюхера предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: балтийский вокзал, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии