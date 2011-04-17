На Балтийском вокзале задержали подозреваемого в угоне машины

Фигуранта доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Балтийском вокзале молодого человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 4 марта.

Установлено, что 21-летний житель Пскова скрывался от правоохранителей за совершение преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Фигуранта доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Фото: Piter.TV