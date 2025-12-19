Угонщик мотоцикла с Маршала Блюхера предстанет перед судом

Транспортное средство не завелось, и злоумышленник оставил его в кустах.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2025 года фигурант, проходя около дома по проспекту Маршала Блюхера, увидел припаркованный мотоцикл Kawasaki и решил доехать на нем к себе в квартиру. Он откатил байк в соседний двор, где взломал замок зажигания и попытался завести мотор. Но транспортное средство не завелось, и злоумышленник оставил его в кустах.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга