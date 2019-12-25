  1. Главная
Жительница Петербурга угнала машину у бывшего и оставила ее открытой
Сегодня, 11:29
Как пояснил потерпевший, транспортное средство было обнаружено на следующий день.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). 

По данным надзорного ведомства, в июле обвиняемая решила завладеть машиной Haval бывшего сожителя. После конфликта она взяла авто, чтобы доехать до яхт-клуба. Как пояснил потерпевший, транспортное средство было обнаружено на следующий день, двери автомобиля остались открытыми. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала троих автоугонщиков с "лабораторией" в гаражах. 

Фото: Piter.TV 

