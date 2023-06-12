Полиция Петербурга задержала троих автоугонщиков с "лабораторией" в гаражах

Двое из них уже отвечали перед законом за аналогичные преступления.

Полиция "накрыла" банду профессиональных автоугонщиков. В их гаражах обнаружили "лабораторию" с оборудованием для взлома машин и станки для изготовления ключей.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в мае 2024 года от дома на проспекте Тореза угнали Mitsubishi Outlander за 1,4 млн рублей, а спустя год был похищен такой же автомобиль с проспекта Луначарского. Ущерб собственник оценил в 2,3 млн рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Автоворами оказались местные жители 47, 52 и 53 лет. Двое из них уже отвечали перед законом за аналогичные преступления. Злоумышленники использовали специализированные диагностические устройства, которые позволяют подавлять сигнал охранных систем. Также изъяли документы на различные авто, восемь комплектов госномеров, мобильные телефоны и другое.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти