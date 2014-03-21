Рецидивист угнал Kia Rio у жителя Стрельны в счет долга

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Полиция Московского района задержала подозреваемого в разбойном нападении на улице Типанова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 2 декабря обратился житель Стрельны 29 лет с заявлением о том, что 30 ноября неизвестные отобрали у него ключи от машины Kia Rio стоимостью 165 тыс. рублей и угнали ее, после чего скрылись. В тот же день на Московском проспекте поймали 30-летнего рецидивиста из Шушар. Предварительно, задержанный забрал автомобиль в счет долга.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти