  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист угнал Kia Rio у жителя Стрельны в счет долга
Сегодня, 10:24
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист угнал Kia Rio у жителя Стрельны в счет долга

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Полиция Московского района задержала подозреваемого в разбойном нападении на улице Типанова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 2 декабря обратился житель Стрельны 29 лет с заявлением о том, что 30 ноября неизвестные отобрали у него ключи от машины Kia Rio стоимостью 165 тыс. рублей и угнали ее, после чего скрылись. В тот же день на Московском проспекте поймали 30-летнего рецидивиста из Шушар. Предварительно, задержанный забрал автомобиль в счет долга. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант забрал телефон прохожей и угнал арендованную машину на Софийской улице. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: разбойное нападение, улица типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии