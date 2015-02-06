  1. Главная
Сегодня, 10:28
203
Мигрант забрал телефон прохожей и угнал арендованную машину на Софийской

Свой ущерб пострадавшая оценила в 60 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мигранта, которому вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

По данным надзорного ведомства, в июле фигурант вышел из машины на Софийской улице и обратился к прохожей с просьбой показать маршрут. В момент демонстрации пути по навигатору злоумышленник выхватил телефон из рук потерпевшей и сел в арендованный автомобиль Volkswagen. Женщина взялась за ручку водительской двери, пытаясь остановить обвиняемого, но транспортное средство тронулось. Она побежала за авто, упала и ударилась об асфальт. Свой ущерб пострадавшая оценила в 60 тыс. рублей. Устройство было продано мужчиной за 30 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец сломал телефон девушки и распылил в нее "перцовку" в ответ на замечание. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

