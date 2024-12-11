С территории гаражного кооператива во Всеволожском районе угнали два авто BMW

Правоохранители проводят проверку по факту хищения иномарок с территории гаражного кооператива. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 13 января в полицию Всеволожского района поступило заявление об угоне с улицы Победы в Кузьмоловском двух автомобилей: BMW X6 стоимостью в 11,3 млн рублей и BMW 730I, который стоил 5,8 млн рублей.
Вторую машину обнаружил представитель собственника в паркинге на Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе. На иномарке были установлены подменные номера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
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