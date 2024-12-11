С территории гаражного кооператива во Всеволожском районе угнали два авто BMW

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители проводят проверку по факту хищения иномарок с территории гаражного кооператива. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 января в полицию Всеволожского района поступило заявление об угоне с улицы Победы в Кузьмоловском двух автомобилей: BMW X6 стоимостью в 11,3 млн рублей и BMW 730I, который стоил 5,8 млн рублей.

Вторую машину обнаружил представитель собственника в паркинге на Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе. На иномарке были установлены подменные номера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV