Петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове

На месте задержали 25-летнего хулигана.

Росгвардейцы задержали мужчину, который бил ногами по припаркованной машине на Васильевском острове. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 27 декабря к наряду вневедомственной охраны обратились горожане, заявившие, что на улице Кораблестроителей неизвестный бьет автомобиль Chery, принадлежащий одной из каршеринговых компаний.

На месте задержали 25-летнего хулигана. Он разбил стекло машины и помял кузов. Правонарушителя доставили в 37-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти угнал и разбил чужую машину в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти