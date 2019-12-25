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Петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове
Сегодня, 11:26
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Петербуржец разбил каршеринговый автомобиль на Васильевском острове

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На месте задержали 25-летнего хулигана.

Росгвардейцы задержали мужчину, который бил ногами по припаркованной машине на Васильевском острове. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 27 декабря к наряду вневедомственной охраны обратились горожане, заявившие, что на улице Кораблестроителей неизвестный бьет автомобиль Chery, принадлежащий одной из каршеринговых компаний. 

На месте задержали 25-летнего хулигана. Он разбил стекло машины и помял кузов. Правонарушителя доставили в 37-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти угнал и разбил чужую машину в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: каршеринг, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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