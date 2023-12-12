На КАД 19-летний водитель каршеринга сбил мужчину насмерть

Пострадавший пешеход госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля произошло утром 13 марта на кольцевой автодороге в районе Сестрорецка. Подробности сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась около половины восьмого утра на восьмом километре внешнего кольца магистрали. Предварительно установлено, что 19-летний водитель, управлявший арендованным кроссовером Cherry Tiggo, не справился с управлением. Молодой человек совершил наезд на 59-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. После удара машина врезалась в силовое ограждение, а затем столкнулась с попутным автомобилем Isuzu под управлением 45-летнего водителя.

Первыми на месте происшествия оказались инспекторы ДПС из Курортного района. Полицейские оперативно оказали сбитому пешеходу доврачебную помощь еще до приезда бригады скорой. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали пострадавшего. Состояние мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области