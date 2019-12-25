Житель Ленобласти угнал и разбил чужую машину в Петербурге

Мужчина сделал это, чтобы покатать подругу детства.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), сообщили в надзорном ведомстве 25 декабря.

Установлено, что 14 марта фигурант во дворе дома 9 по Финскому переулку угнал автомобиль Lada, вскрыв водительскую дверь ножом. Мужчина сделал это, чтобы покатать подругу детства. Они съездили к общему знакомому, были в центре города и даже на мойке.

В процессе водитель попал в ДТП: он наехал на электрощитовой ящик на улице Смолячкова, после чего они с девушкой оставили машину на дороге и пошли к метро.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе неизвестные угнали машину за 4,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV