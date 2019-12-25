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Житель Ленобласти угнал и разбил чужую машину в Петербурге
Сегодня, 10:31
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Житель Ленобласти угнал и разбил чужую машину в Петербурге

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Мужчина сделал это, чтобы покатать подругу детства.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), сообщили в надзорном ведомстве 25 декабря. 

Установлено, что 14 марта фигурант во дворе дома 9 по Финскому переулку угнал автомобиль Lada, вскрыв водительскую дверь ножом. Мужчина сделал это, чтобы покатать подругу детства. Они съездили к общему знакомому, были в центре города и даже на мойке. 

В процессе водитель попал в ДТП: он наехал на электрощитовой ящик на улице Смолячкова, после чего они с девушкой оставили машину на дороге и пошли к метро.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе неизвестные угнали машину за 4,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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