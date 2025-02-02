Смертельное ДТП в Шушарах: за гибель пассажирки водителя "Соболя" ждет суд

Авария произошла минувшим летом на 3-м километре Ям-Ижорского шоссе.

В Пушкинском районном суде готовится к рассмотрению громкое уголовное дело. На скамье подсудимых окажется 54‑летний местный житель, по вине которого в ДТП погибла женщина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла днем 17 июля на 3‑м километре Ям‑Ижорского шоссе в посёлке Шушары. Следствие установило, водитель автомобиля ГАЗ "Соболь" грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб произошло столкновение с "Газелью". В результате удара 71‑летняя пассажирка "Соболя" скончалась на месте.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Пушкинский районный суд.

Ранее мы сообщали, что после гибели 70-летней женщины в ДТП с мусоровозом в Шушарах возбудили уголовное дело.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга