В Шушарах возбудили уголовное дело после гибели 70-летней женщины в ДТП с мусоровозом

По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля MAN, выполняя поворот направо, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 12 декабря в поселке Шушары. Авария случилась около 21:00 у дома №22 по Сетевой улице, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля MAN, выполняя поворот направо, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. В этот момент проезжую часть пересекала 70-летняя женщина. В результате наезда она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

Сотрудники полиции, работавшие на месте аварии, установили, что водитель грузовика ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Только в течение 2025 года он 11 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о мере процессуального принуждения в отношении водителя.

Ранее росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП в Рощино женщине.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП