Росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП в Рощино женщине

Пешехода сбил автобус ПАЗ.

В Рощино росгвардейцы первыми оказались на месте ДТП с участием автобуса. Пострадавшую женщину передали медикам.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 12 декабря на Привокзальной улице водитель автомобиля ПАЗ, совершая разворот, сбил 56-летнюю женщину-пешехода. Последняя переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место аварии карету "скорой" и наряд ГАИ, а также перекрыли движение транспорта. Мужчину 66 лет доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии