Росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП в Рощино женщине
Сегодня, 15:24
Пешехода сбил автобус ПАЗ.

В Рощино росгвардейцы первыми оказались на месте ДТП с участием автобуса. Пострадавшую женщину передали медикам. 

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 12 декабря на Привокзальной улице водитель автомобиля ПАЗ, совершая разворот, сбил 56-летнюю женщину-пешехода. Последняя переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. 

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место аварии карету "скорой" и наряд ГАИ, а также перекрыли движение транспорта. Мужчину 66 лет доставили в отдел полиции.  

Ранее мы рассказывали о том, что водитель грузовика, который в 2025 году нарушил ПДД 14 раз, сбил насмерть пешехода в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, рощино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

