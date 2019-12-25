Водитель грузовика, который в 2025 году нарушил ПДД 14 раз, сбил насмерть пешехода в Ленобласти

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 11 декабря на 4-м километре трассы "Красное Село — Гатчина — Павловск" водитель Isuzu Forward сбил 69-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина скончался на месте.

Управлявший грузовиком в 2025 году привлекался к административной ответственности 14 раз за нарушение ПДД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV