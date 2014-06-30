  1. Главная
Сегодня, 11:48
Петербургская прокуратура добивается компенсации ребенку, которого сбил водитель Toyota

В результате ДТП мальчик получил многочисленные ушибы, он проходил длительное лечение.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя о защите прав его 12-летнего сына. В январе 2023 года водитель Toyota сбил мальчика на Кондратьевском проспекте, сообщили в надзорном ведомстве. 

В результате ДТП ребенок получил многочисленные ушибы, он проходил длительное лечение. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Сейчас заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Chevrolet съехал в кювет и погиб в Светогорске. 

Фото: Piter.TV 

