Петербургская прокуратура добивается компенсации ребенку, которого сбил водитель Toyota

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя о защите прав его 12-летнего сына. В январе 2023 года водитель Toyota сбил мальчика на Кондратьевском проспекте, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные ушибы, он проходил длительное лечение. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Сейчас заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV