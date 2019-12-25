В Петергофе неизвестные угнали машину за 4,4 млн рублей

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские разыскивают похитителей иномарки в Петергофе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 9 декабря в полицию обратилась жительница дома 11 по Чебышевской улице с информацией о хищении ее автомобиля Hyundai Palisade. Машина была припаркована у здания. Сумма ущерба составила 4,4 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Причастных к похищению авто ищут для задержания.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Просвещения самокатчик угнал машину.

Фото: Piter.TV