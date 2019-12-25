Спасатели эвакуировали мужчину, который заблудился в лесу Всеволожского района

Пострадавшего обнаружили добровольцы Поисково-спасательного отряда "Отклик".

Спасатели Ленинградской области провели поисковые работы во Всеволожском районе. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона 15 июля.

Сегодня ночью в ведомство поступила информация о том, что мужчина заблудился в лесном массиве возле железнодорожной станции Кирпичный завод. Пострадавшего обнаружили добровольцы Поисково-спасательного отряда "Отклик", он был доставлен к месту жительства.

Ранее на Piter.TV: в июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек. Это на 50 больше, чем в прошлом году. Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших. Кроме того, 24 заявки не подтвердили. В последний день месяца потерялись 19 человек.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти