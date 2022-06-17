В Петербурге задержали группу мужчин, подозреваемых в краже автомобиля

Подозреваемые задержаны по ст. 91 УПК РФ.

Сегодня, 12 июня, стало известно о том, что задержана группа лиц, подозреваемых в краже автомобиля в марте этого года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

17 марта 2023 года в 13:14 в полицию Невского района поступило сообщение от 42-летней жительницы Петербурга о том, что в ночь с 16 на 17 марта от дома 39 по Советскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль "Ниссан Кашкай". Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 11 июня сотрудниками уголовного розыска Невского района совместно с коллегами из Главка по подозрению в совершении преступления задержаны трое злоумышленников.

Машина марки "Ниссан" с признаками изменения номерных агрегатов изъята и помещена на стоянку отдела полиции. Подозреваемые задержаны по ст. 91 УПК РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области