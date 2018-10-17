Следствие возбудило дело по факту хищения более 8 млн рублей у петербуржца

Фигуранты проходят по 159-й статье УК РФ.

В Санкт-Петербургском следственном комитете возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Процесс было решено начать по результатам личного обращения гражданина, у которого украли более 8 млн рублей с продажи квартиры, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие полагает, что двое злоумышленников путем многолетнего обмана завладели суммой средств с продажи квартиры, принадлежавшей пожилой паре петербуржцев. В обращении пострадавшего гражданина также упоминалась кража денег с продажи его машины.

По факту произошедшего в следственном комитете возбудили уголовное дело по 159-й статье УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Ранее мы сообщали, что житель Ленобласти задержан за продажу поддельного телефона за 55 тыс рублей у Балтийского вокзала.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу