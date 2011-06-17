Житель Ленобласти задержан за продажу поддельного телефона за 55 тыс. рублей у Балтийского вокзала

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ "Мошенничество".

В транспортную полицию обратился 18-летний житель Петербурга с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества. Молодой человек рассказал, что на привокзальной площади Балтийского вокзала к нему подошел незнакомец и предложил купить у него мобильный телефон за 55 тысяч рублей. После перевода денег на банковскую карту продавца юноша обнаружил, что устройство поддельное.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Ленинградской области. Установлено, что мужчина, движимый корыстными побуждениями, заранее купил поддельный телефон популярной марки, чтобы продать его под видом оригинала.

Деньги, полученные обманным путём, подозреваемый потратил на собственные нужды. Следственным отделом Санкт-Петербург-Балтийского линейного управления МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ "Мошенничество". Максимальная мера наказания по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.