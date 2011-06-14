По факту убийства на бульваре Разведчика возбуждено уголовное дело

Преступление инкриминируют мужчине, который зарезал знакомого, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По факту убийства мужчины в доме на бульваре Разведчика в Петергофе в следствии возбуждено уголовное дело. По статье за убийство обвиняется местный житель, который ночью 3-го ноября на почве ревности зарезал своего знакомого, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, удар был нанесен кухонным ножом в живот. Полученные мужчиной повреждения стали для него летальными и он скончался на месте происшествия. Обвиняемый был найден по горячим следам; он полностью признал вину. В суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в убийстве также подозревают мужчину из Соснового бора.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу