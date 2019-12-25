  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сосновом Бору мужчина подозревается в убийстве знакомого
Сегодня, 10:38
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сосновом Бору мужчина подозревается в убийстве знакомого

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Сосновом Бору мужчина подозревается в убийстве знакомого. Подробности сообщили в СК России по Ленинградской области.

В квартире на Сибирской улице 4 ноября было обнаружено тело 48-летнего мужчины с колото-резаным ранением. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранителям удалось установить причастность к совершению данного преступления хозяина квартиры. Установлено, что подозреваемый в ходе совместного распития спиртных напитков нанес потерпевшему не менее 1 удара ножом в область жизненно важных органов. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Рецидивист подозревается в убийстве соседа-пенсионера на Байконурской улице.

Фото: pxhere

Теги: сосновый бор, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии