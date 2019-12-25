Рецидивист подозревается в убийстве соседа-пенсионера на Байконурской улице

В 2010 году он был осужден за убийство группой лиц из корыстных побуждений, изнасилование с угрозой убийства и разбой. Он отсидел 14,5 лет.

В Приморском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти пенсионера. К его гибели может быть причастен рецидивист, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Около шести утра 4 ноября жительница дома 5/1 по Байконурской улице сообщила, что сосед сверху заливает её холодной водой, а первая дверь в его квартиру открыта. Сотрудники МЧС вскрыли вторую дверь и правоохранители смогли попасть в квартиру. Там в ванной в воде лежало тело 73-летнего хозяина жилища. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

Вечером в полицию явился жилец данного дома. По словам 35-летнего мужчины, вечером 3 ноября после совместного распития спиртных напитков между ним и пенсионером произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина якобы попытался ударить его ножом. Защищаясь, мужчина ударил пенсионера кулаком в лицо. От чего тот упал и ударился головой.

Подозреваемый уже был судим за драку, разбой, угрозы убийством. В 2010 году он был осужден за убийство группой лиц из корыстных побуждений, изнасилование с угрозой убийства и разбой. Он отсидел 14,5 лет.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 1993 году.

Фото: Piter.tv