В Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 1993 году

Подозреваемый 1 ноября 2024 года был задержан сотрудниками полиции.

Петербургские оперативники раскрыли убийство местного жителя, совершенное более 30 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудникам УМВД России по Приморскому району удалось раскрыть убийство, совершенное в августе 1993 года. Тогда в подъезде дома 16 по Серебристому бульвару с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен труп мужчины, однако раскрыть преступление тогда не удалось. Было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).

Полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Кировского района Петербурга.

Установлено, что много лет назад у задержанного с погибшим произошла ссора, в ходе которой он убил своего обидчика и скрылся.

Подозреваемый 1 ноября 2024 года был задержан сотрудниками полиции.

Недавно в Петербурге мужчина избил своего брата лопатой до смерти из-за кошки.

Фото: Piter.tv