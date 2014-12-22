В Петербурге мужчина избил своего брата лопатой до смерти из-за кошки

Обвиняемый пояснил, что хоронил кошку и выкапывал яму на заднем дворе. В этот момент его брат проходил мимо и начал насмехаться над смертью питомца.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, фигурант вечером 9 августа, на территории одного из частных домов по улице Утиной, избил своего старшего брата лопатой. От полученных травм потерпевший скончался 17 августа.

Обвиняемый пояснил, что хоронил кошку и выкапывал яму на заднем дворе. В этот момент его брат проходил мимо и начал насмехаться над смертью питомца. После этого мужчина потерял контроль и в ярости стал наносить удары.

Уголовное дело направили в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина предстанет перед судом за убийство петербурженки ради золотых сережек.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга