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В Петербурге мужчина избил своего брата лопатой до смерти из-за кошки
Сегодня, 10:50
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В Петербурге мужчина избил своего брата лопатой до смерти из-за кошки

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Обвиняемый пояснил, что хоронил кошку и выкапывал яму на заднем дворе. В этот момент его брат проходил мимо и начал насмехаться над смертью питомца.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Напомним, фигурант вечером 9 августа, на территории одного из частных домов по улице Утиной, избил своего старшего брата лопатой. От полученных травм потерпевший скончался 17 августа. 

Обвиняемый пояснил, что хоронил кошку и выкапывал яму на заднем дворе. В этот момент его брат проходил мимо и начал насмехаться над смертью питомца. После этого мужчина потерял контроль и в ярости стал наносить удары. 

Уголовное дело направили в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина предстанет перед судом за убийство петербурженки ради золотых сережек. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: причинение тяжких телесных повреждений, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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