Перед судом предстанет петербуржец, избивший своего брата лопатой до смерти

Обвиняемому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении своему брату тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, вечером 9 августа злоумышленник около дома по улице 2-й Утиной, в ходе конфликта с братом, нанес ему порядка 11 ударов лопатой по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

Обвиняемому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах нетрезвый мужчина угрожал бармену ножом.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу