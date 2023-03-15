В Шушарах нетрезвый мужчина угрожал бармену ножом

Молодой человек воспринял угрозу реально и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

В Шушарах задержали правонарушителя, угрожавшего ножом бармену. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 27 октября сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району был пойман 40-летний посетитель бара на Колпинском шоссе, который, демонстрируя нож, угрожал убийством 21-летнему работнику заведения.

Один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно в отношении бармена. В ходе конфликта злоумышленник внезапно достал складной нож. Молодой человек воспринял угрозу реально и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

К адресу прибыли росгвардейцы и задержали агрессора. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Нож изъяли.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти