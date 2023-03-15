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В Шушарах нетрезвый мужчина угрожал бармену ножом
Сегодня, 14:56
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В Шушарах нетрезвый мужчина угрожал бармену ножом

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Молодой человек воспринял угрозу реально и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

В Шушарах задержали правонарушителя, угрожавшего ножом бармену. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 27 октября сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району был пойман 40-летний посетитель бара на Колпинском шоссе, который, демонстрируя нож, угрожал убийством 21-летнему работнику заведения. 

Один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно в отношении бармена. В ходе конфликта злоумышленник внезапно достал складной нож. Молодой человек воспринял угрозу реально и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. 

К адресу прибыли росгвардейцы и задержали агрессора. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: в ночном клубе на Московском проспекте мужчина избил разбудившего его сотрудника. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпинское шоссе, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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